الدول الفقيرة تتسلم أولى لقاحات كورونا في بداية 2021

توقعت منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات (غافي) المتعاون معها إرسال أولى الجرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى الدول الفقيرة في الربع الأول من العام 2021.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن هذه الآلية -المسماة "كوفاكس" (أو ما معناه الوصول العالمي للقاح المضاد لكوفيد-19)- "حصلت على قرابة ملياري" جرعة.

كانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة وتحالف اللقاحات قد وضعا آلية لتوزيع اللقاحات المضادة للفيروس على الدول الفقيرة.

ووضعت منظمة الصحة العالمية هدفاً بأن تحصل بحلول العام 2021 على ملياري جرعة لا تزال في طور الإنتاج لصالح 190 دولة مشاركة في آلية كوفاكس.

وأعلنت المنظمة وتحالف "غافي"، في بيان، أنه بات ممكناً "التحضير لأولى عمليات تسليم اللقاحات خلال الربع الأول من العام 2021، إذ إن القسم الأول من الجرعات - وهو كاف لحماية العاملين في القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية - سيُسلّم خلال الفصل الأول من العام 2021 لكل الاقتصادات المشاركة (في آلية كوفاكس) التي طلبت جرعات في هذه المهلة".

وستُجرى عمليات تسليم لقاحات أخرى لكافة المشاركين خلال الفصل الثاني من العام 2021، والهدف هو تأمين جرعات لما يصل إلى 20% من السكان في الدول المشاركة قبل نهاية العام، وفق ما جاء في البيان.

وأضاف "إعلانات اليوم تقدم أوضح مسار حتى الآن لإنهاء المرحلة الحادة من الوباء عبر حماية الشعوب الأكثر ضعفاً في العالم كله".

وسيتمّ في العام 2022 توفير جرعات إضافية تسمح ببلوغ مستويات أعلى من الحماية.

وأشارت المنظمتان الشريكتان إلى أن عمليات تسليم اللقاحات تعتمد على عوامل عدة، بما في ذلك موافقة الهيئات الناظمة وحالة الجهوزية في الدول.

وقال غيبريسوس "وصول اللقاحات يتيح لنا رؤية الضوء في نهاية النفق".

وأضاف "لا يمكن أن نضع حداً فعلياً للوباء ما لم نفعل ذلك في كل مكان وفي آن واحد، ما يعني أنه من المهم تلقيح بعض الأشخاص في كل الدول، بدلا من تلقيح كافة الأشخاص في بعض الدول".

وبدأت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا حملات عامة لتوزيع لقاح أنتجته شركتا "فايزر" و"بيونتك".

وقالت المفوضية الأوروبية إن دول الاتحاد الأوروبي ستبدأ حملات تطعيم ضد الفيروس أيام 27 و28 و29 ديسمبر الجاري.