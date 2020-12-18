إسبانيا تطلق حملة تطعيم ضد كورونا في 27 ديسمبر

أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا، اليوم الجمعة، أن بلاده ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد، اعتباراً من 27 ديسمبر الجاري.

يأتي هذا الإعلان بعدما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأن دول الاتحاد الأوروبي ستبدأ حملات التطعيم بين 27 و29 ديسمبر.

وتبدأ الحملة في إسبانيا بعد يوم من حصولها على أولى جرعات لقاح شركتي "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية.

كانت ألمانيا أكدت أيضا، أمس الخميس، أنها ستطلق حملة تطعيم عامة ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 1,79 مليون حالة حتى صباح اليوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 48 ألفا و777.