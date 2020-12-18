فلسطين تسجل 2170 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة تسجيل 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 997 إصابة جديدة بكورونا من مجمل عدد الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 131 "منهم 34 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وقررت الحكومة تعطيل المؤسسات التعليمية كافة في الضفة الغربية لمدة أسبوعين بدءاً من يوم الأحد إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى من بينها منع التنقل بين المحافظات واستمرار الإغلاق الجزئي خلال ساعات الليل.