هولندا تبدأ حملة تطعيم شاملة ضد كورونا في 8 يناير

تستع هولندا لبدء حملة تطعيم عامة ضد فيروس كورونا المستجد في 8 يناير المقبل، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة مساء الخميس.

ويجب قبل بدء الحملة أن يسبقها صدور تصريح من الهيئة الأوروبية للأدوية بتداول لقاح كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية، وهو الأمر المتوقع حدوثه يوم الاثنين المقبل. في أعقاب ذلك، يتعين حصول اللقاح على موافقة المفوضية الأوروبية.

وأكد هوجو دي يونج، وزير الصحة الهولندي، أمام البرلمان، أن الثامن من الشهر المقبل هو أقرب موعد ممكن لحملة التطعيمات، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم التخطيط والتنظيم "بعناية وأمان وبشكل مسؤول".

ومن المنتظر أن يتم أولا تطعيم العاملين في دور الرعاية ومؤسسات المسنين، وسيكون هناك 25 مركزا للتطعيم جاهزا للعمل في كافة أنحاء البلاد في الثامن عشر من الشهر المقبل.

ومع بدء التطعيمات في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، لن تتماشى الإجراءات في هولندا مع مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي والمقرر لها أن تبدأ في السابع والعشرين من ديسمبر الجاري، وفي الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من الشهر الجاري في بعض الدول، حسبما كتبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين على "تويتر" الخميس.