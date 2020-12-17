لندن وبروكسل ترجحان فشل المفاوضات بشان بريكست

أعربت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، الخميس، عن اعتقادهما بفشل المحادثات بشأن تنظيم العلاقة بينهما في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)

ورحجت بريطانيا فشل المحادثات التجارية. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، في بيان، إن "الوقت المتاح قصير للغاية ويبدو الآن من المرجح جداً أنه لن يمكن التوصل إلى اتفاق من دون تغيير كبير في موقف الاتحاد الأوروبي".

واعتبرت بريطانيا خصوصا أن الموقف الأوروبي بشأن حقوق الصيد "غير معقول".

وصدر البيان إثر مكالمة هاتفية بين جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، مساء الخميس، إن تجاوز الخلافات بين لندن والاتحاد الأوروبي سيكون "صعبًا للغاية".

وكتبت فون دير لايين في تغريدة على تويتر بعد المحادثة الهاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني "قمنا أنا وبوريس جونسون بتقييم المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورحبنا بإحراز تقدم كبير في العديد من القضايا. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات كبيرة، ولا سيما بشأن الصيد. سيكون تجاوزها صعبًا للغاية. المفاوضات ستستمر غدا (الجمعة)".