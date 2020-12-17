بنس يتلقّى اللقاح اليوم وبايدن الأسبوع المقبل

واشنطن (وكالات)

كشف البيت الأبيض أن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي سيتلقى اليوم لقاحاً للوقاية من «كوفيد-19»، في حدث عام، فيما ذكر مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، أن من المتوقع أن يتلقى جو بايدن اللقاح في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل.

وأعلن البيت الأبيض، أنّ بنس سيتلقّى «أمام الملأ» لقاح «فايزر-بايونتيك»، بعد أن بدأت الولايات المتّحدة حملة تطعيم واسعة النطاق لوقف تفشّي هذه الجائحة.

وقالت الرئاسة الأميركية، في بيان مقتضب: إنّ بنس وزوجته كارين «سيتلقّيان اللّقاح المضادّ لـكوفيد-19 أمام الملأ لتعزيز ثقة الأميركيين باللقاح، والتأكيد على سلامته وفعاليّته».

وفي حين لم يعلن بعد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجدّ في وقت سابق من العام، متى سيتلقّى هذا اللقاح، قال الرئيس المنتخب جو بايدن إنّه سيفعل ذلك قريباً، وكذلك فعل الرئيس السابق باراك أوباما.