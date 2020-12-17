مصادر لـ«الاتحاد»: السودان يسقط الجنسية عن عناصر «إخوانية» فلسطينية ومصرية

أحمد عاطف، شعبان بلال (القاهرة)

عكفت السلطات السودانية في الأيام الماضية على التدقيق في قوائم من حصلوا على الجنسية السودانية خلال العهود السابقة، ما دفعها لإسقاط الجنسية عن أكثر من 3 آلاف شخصية، موضحة أنها تفعل ذلك لمصلحة وأمن السودان داخلياً وخارجياً.

وقالت مصادر سودانية لـ«الاتحاد» إن القائمة التي تم إسقاط الجنسية عنها تم تجنيسها بطرق غير قانونية وعبر التحايل الأمني والسياسي، لافتة إلى أنها شملت قائمة شخصيات قيادية بجماعة «الإخوان» الإرهابية في مصر ودولاً عربية أخرى كالتونسي راشد الغنوشي وغيره، مشددةً على أن القائمة تشمل عدداً من الفلسطينيين المنتمين لحركة «حماس» أيضاً.

من جانبه، أوضح السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية الأسبق لـ «الاتحاد»، إنه لا شك أنه على امتداد عقود عانى السودان وشعبه جراء ممارسات تنظيم «الإخوان» الإرهابي التي أضرت كثيراً بالسودان وأوصلت الأوضاع لما هي عليه.