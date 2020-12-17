سقوط صاروخ في صعدة أطلقته الميليشيات من صنعاء

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلن التحالف العربي أمس، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد إطلاقه في محافظة صعدة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي: إن «الحوثيين أطلقوا صباح الخميس صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة 158 كيلو مترا داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة».

وأضاف المالكي «أن الميليشيات الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين». وأكد المالكي «أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي».

إلى ذلك، كشفت هيئة مدنية يمنية عن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية، بتفجير أكثر من 816 منزلاً لمعارضيها في مختلف محافظات اليمن. وقالت المدير التنفيذي للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، خديجة علي، أمس، إن الميليشيات الحوثية فجرت منذ انقلابها على الدولة أواخر العام 2014، أكثر من 816 منزلاً في مختلف محافظات اليمن.

وأوضحت أن أكثر المحافظات تضرراً في تفجير المنازل محافظة تعز بعدد 151 منزلاً، تليها محافظة البيضاء 124منزلاً، ثم محافظة إب 120 منزلاً وتوزعت الأعداد بنسب متفاوتة على بقية المحافظات.



إحالة 6 إيرانيين إلى النيابة بتهمة تهريب مخدرات

أحالت إدارة البحث الجنائي، في محافظة المهرة، 6 بحارة يحملون الجنسية الإيرانية، إلى النيابة العامة، على ذمة قضية تهريب كميات كبيرة من الممنوعات. وقال مصدر أمني، إن البحارة الإيرانيين متهمون بتهريب كميات كبيرة من المخدرات على متن سفينة إيرانية تم ضبطها قبالة سواحل المهرة، أواخر الشهر الماضي، وعلى متنها كميات كبيرة من «الحشيش والهيروين والكرستال ميث»، قدر ثمنها بأكثر من 5 مليارات ريال.