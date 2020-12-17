تعرف على شخصيات أصيبت بكورونا

أعلن قصر الإليزيه، ثبوت إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد بعد فحوص أجراها اليوم الخميس.

قبل الرئيس الفرنسي، أصيب رؤساء وشخصيات سياسية أخرى بالفيروس. وإليك أبرزهم:

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب:

أعلن ترامب (74 عاما) إصابته في الثاني من أكتوبر بكوفيد-19 مع زوجته ميلانيا. ونقل ترامب إلى مستشفى حيث قضى ثلاثة أيام قبل أن يعود إلى البيت الأبيض.

وأظهرت فحوص، أجريت له بعد عشرة أيام من ثبوت إصابته، خلو جسم الرئيس من أي شحنة فيروسية ما سمح له باستئناف حملته الانتخابية.

- الأمير تشارلز:

كان الأمير تشارلز من أوائل الشخصيات السياسية التي أصيبت بالفيروس. وعزل نفسه إلى أن شفي من المرض.

- رئيس الوزراء البريطاني:

أصيب جونسون بكورونا في نهاية مارس. واضطر جونسون (56 عاما) إلى البقاء أسبوعاً في العناية المركزة. ثم قضى فترة نقاهة استمرت أسبوعين قبل أن يستأنف نشاطه نهاية أبريل.

- أمير موناكو ألبير الثاني:

أعلنت إصابته بكوفيد-19 في مارس. ومثل الأمير تشارلز، كانت الأعراض التي أصيب بها الأمير ألبرت (62 عاما) طفيفة.

- الرئيس الجزائري:

أصيب الرئيس عبد المجيد تبون (74 عاما) في نهاية شهر أكتوبر بالفيروس. ونقل إلى مستشفى في ألمانيا لتلقي العلاج.

- الرئيس البرازيلي:

أعلن جايير بولسونارو إصابته بكوفيد-19 في السابع من يوليو. وقال بولسونارو (65 عاما) إنه يستعمل عقار "هيدروكسي كلوروكين" للعلاج من الإصابة.

- رئيسة بوليفيا:

أعلنت رئيسة بوليفيا آنذاك جانين آنييز إصابتها بفيروس كورونا المستجد في يوليو. واكتفت آنييز (53 عاما) بعزل نفسها والعمل عن بُعد.

- رئيس هندوراس:

في 16 يونيو، أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، إصابته بمرض كوفيد- 19. ونقل هيرنانديز (51 عاماً)، إلى المستشفى حيث بقي أياما. كما ثبتت إصابة زوجة هيرنانديز.

رئيس جواتيمالا:

أصيب أليخاندرو جياماتي رئيس جواتيمالا (64 عاما) بكوفيد-19 في سبتمبر. وقال إنه يواجه "خطرا جسيما" نظرا لوضعه الصحي السابق وتاريخه مع التدخين بشراهة. وخضع جياماتي للعزل الذاتي وكان يعمل من منزله

- رئيس بيلاروسيا:

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في 28 يوليو أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن لوكاشينكو (66 عاما) قوله، إنه لم تظهر عليه أعراض وإنه تعافى من مرض "كوفيد 19" الذي تسببه الإصابة بالفيروس.

- رئيس الوزراء الروسي:

كما أصيب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بالفيروس. وخضع ميشوستين (54 عاما) لحجر ذاتي لحماية باقي أعضاء الحكومة.

- رئيس وزراء بلغاريا:

أعلن بويكو بوريسوف، يوم 25 أكتوبر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

- رئيس وزراء مولدوفا:

أصيب رئيس وزراء مولدوفا إيون تشيكو (48 عاما) بفيروس كورونا هذا الشهر، وقال أحد مساعديه في الثامن من ديسمبر الجاري إنه يقوم بمهام عمله عن بعد بينما يخضع للعزل الذاتي.

- رئيس وزراء كرواتيا:

كان رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش (50 عاما) يخضع فعليا للعزل الذاتي عندما أعلنت الحكومة في 30 نوفمبر ثبوت إصابته بكوفيد-19 بعد إصابة زوجته.

- رئيس وزراء أرمينيا:

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (45 عاما) في الأول من يونيو إنه أصيب بفيروس كورونا رغم عدم ظهور أعراض عليه، وأعلن بعد أسبوع أنه وأسرته تعافوا من المرض.

- رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا):

أعلن الفيفا يوم 27 أكتوبر إصابة رئيسه جياني إنفانتينو بفيروس كورونا المستجد. وعانى إنفانتينو، البالغ من العمر 50 عاما، من عوارض خفيفة.

- رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف):

أعلن أحمد أحمد في 30 أكتوبر إصابته بالفيروس. وقال، في بيان مقتضب "أعاني من أعراض خفيفة. لكني على ما يرام".