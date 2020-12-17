ألمانيا تسجّل أكثر من 30 ألف إصابة يومية بكورونا لأول مرة

أظهرت بيانات نهائية نشرها معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية في ألمانيا أن البلاد سجّلت، اليوم الخميس، أعلى حصيلة يومية على الإطلاق من الإصابات بمرض كوفيد-19 تجاوزت 30 ألفاً للمرة الأولى منذ ظهور الوباء.

وبعدما أعلن في وقت سابق تسجيل 26923 إصابة جديدة في 24 ساعة، أوضح معهد روبرت كوخ أنه ينبغي إضافة 3500 إصابة جديدة سجلت في منطقة بادن فورتمبيرغ ولم يتمّ احتسابها من قبل لأسباب تقنية.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة إلى 30423، وهو مستوى لم يسجّل من قبل في وقت تواجه ألمانيا موجة ثانية من الوباء.

وتسبب الفيروس بوفاة 24125 شخصاً بالإجمال، بحسب المعهد.

وفرض مجدداً على الألمان، أمس الأربعاء، العزل الجزئي الذي طبق في الربيع لأسابيع، مع إغلاق كل المتاجر غير الضرورية والمدارس.

وحتى العاشر من يناير المقبل على الأقل، ترغب السلطات في «أن يطبق في كل البلاد مبدأ: نلازم منازلنا» وفقاً لنص القرار الذي تم تبنيه الأحد في ختام اجتماع أزمة بين المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء المقاطعات الإقليمية الـ16.

ويجب أن تبقى المناسبات الاجتماعية محصورة من 24 إلى 26 ديسمبر، حيث يسمح فقط لأفراد الأسرة المقربة جداً بالاجتماع.

كذلك ستفرض قيود على الاحتفالات بعيد رأس السنة مع حظر بيع المفرقعات والتجمعات.

وترمي هذه التدابير إلى منع «الاكتظاظ» في المستشفيات.