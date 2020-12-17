«التحالف»: ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً سقط داخل اليمن

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أطلقت، اليوم الخميس، صاروخاً باليستياً من محافظة صنعاء، سقط داخل محافظة صعدة اليمنية.

وأكد العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت اليوم الصاروخ باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة /158/ كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح المالكي أن الميليشيات الحوثية مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين في الداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.