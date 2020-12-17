إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا

أعلن قصر الإليزيه ثبوت إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، بعد أن خضع، اليوم الخميس، لفحص كوفيد-19.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إنه بناء على فحوص الكشف عن كوفيد-19 «أُجريت بعد ظهور أولى العوارض»، سيخضع رئيس الجمهورية «للعزل لمدة سبعة أيام»، لكنه «سيواصل عمله وأنشطته عن بُعد».

وأكد الإليزيه إلغاء زيارة ماكرون إلى لبنان التي كانت مقررة الثلاثاء والأربعاء. وكان يُفترض أن يمضي عشية عيد الميلاد مع عسكريين فرنسيين من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل»، وأن يلتقي من جديد المسؤولين اللبنانيين.

ووضع رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس نفسه «في العزل» باعتباره «مخالطاً» لماكرون، «رغم أنه لا يعاني أي عوارض للمرض»، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.

ووضع رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران نفسه في العزل بسبب مخالطته الرئيس، وفق بيان صادر عن رئاسة البرلمان.

وأوضحت الرئاسة أن السيّدة الأولى بريجيت «لا تعاني أي عوارض». وجاءت نتيجة فحصها سلبية الثلاثاء.

وبعيد هذا الإعلان، أعلنت إسبانيا والبرتغال أن رئيسي حكومتيهما وضعا نفسيهما في الحجر، لأنهما كانا أجريا محادثات مع ماكرون قبل أيام.