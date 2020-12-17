روسيا تسجل 28214 إصابة جديدة بكورونا و587 وفاة

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 28214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 6711 حالة في موسكو، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليونين و762668.

وقالت السلطات إن 587 آخرين توفوا بالمرض ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في روسيا إلى 49151 وفاة.