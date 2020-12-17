وفاة شخصين جراء عاصفة شتوية تضرب ساحل الولايات المتحدة الأميركية

لقي شخصان حتفهما جراء عاصفة شتوية قوية ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية فيما أعلنت ولايات ومدن حالة الطوارئ وأغلقت خدماتها بما في ذلك خدمات اختبارات بفيروس كورونا.

وكانت السلطات الأميركية قد ألغت 1344 رحلة جوية كانت مقررة أمس واليوم قبيل هبوب العاصفة.