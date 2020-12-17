الهند تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 24 ألفاً و10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 9 ملايين و951 ألفاً و72 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن وزارة الصحة القول، إنه تم تسجيل 355 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 144 ألفاً و451 حالة.