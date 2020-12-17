بنس يتلقى لقاح كورونا علناً في البيت الأبيض غداً

أعلن البيت الأبيض، أن نائب الرئيس مايك بنس سيتلقى الجمعة "أمام الملأ" لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لمرض كوفيد-19 بعد أن بدأت الولايات المتحدة الاثنين حملة تطعيم واسعة النطاق لوقف تفشّي هذه الجائحة.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان، إنّ بنس وزوجته كارين سيتلقّيان اللقاح "لتعزيز ثقة" الأميركيين باللقاحات.

وفي حين لم يعلن بعد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي أصيب بفيروس كورونا المستجدّ في وقت سابق من هذا العام متى سيتلقّى هذا اللقاح، قال الرئيس المنتخب جو بايدن إنّه سيفعل ذلك قريباً.