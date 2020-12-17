مصر تسجل 544 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة المصرية، يوم الأربعاء، إن مصر سجلت 544 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة، مقارنة مع ‭523‬ إصابة و23 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأربعاء، هو 123153 حالة من ضمنها 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.