عاصفة شتوية تلغي مئات الرحلات الجوية في أميركا

ألغت السلطات الأميركية 1344 رحلة جوية كانت مقررة ليومي الأربعاء والخميس قبيل هبوب عاصفة شتوية في شمال شرق الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية.

وأضافت الشبكة أنه تم إلغاء 768 رحلة أمس الأربعاء إلى جانب 576 رحلة اليوم الخميس.

وأعلنت مدينة بوسطن حالة الطوارئ بسبب تراكم الثلوج.