ألمانيا تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا في 27 ديسمبر

تبدأ ألمانيا حملة التطعيم الشاملة ضد مرض كوفيد-19 في 27 ديسمبر الجاري بتوفير اللقاح في مرحلة أولى في دور المسنين، على ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وجاء في بيان، صادر عن الهيئة التي تضم كل وزراء الصحة في المقاطعات الألمانية "أبلغ وزير الصحة الفدرالي ينس سبان مؤتمر وزراء الصحة بالموافقة المرتقبة على لقاح بيونتك وتوفيره. وحدد 27 ديسمبر موعدا لبدء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد".

وأوضح البيان أن التلقيح سيبدأ "خصوصا في دور المسنين".

ومن المرجح أن يكون موعد بدء التلقيح في ألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، هو نفسه في كل أرجاء الاتحاد.

فقد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، إن الدول السبع والعشرين في الاتحاد يمكنها بدء حملات التلقيح في اليوم نفسه بعد الترخيص للقاح "فايزر/بيونتك".

وبعد ضغوط مارستها برلين، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها ستبحث في الترخيص للقاح شركة" فايزر/بيونتك" في 21 ديسمبر الجاري بدلا من 29 كما كان مقررا في السابق.

وتواجه ألمانيا موجة وبائية ثانية من غيرها من الدول الأوروبية. وسجلت الأربعاء عددا قياسيا من الوفيات بلغ 952 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فيما وصلت الإصابات الجديدة إلى 27728.

وبدأت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا حملات تطعيم عامة ضد الفيروس باستخدام لقاح شركتي "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأميركية بناء على تصاريح طارئة أصدرتها الهيئات المختصة في الدول الثلاث.