الأمم المتحدة: أسراب الجراد تنذر بأزمة غذائية في اليمن والقرن الأفريقي

روما (د ب أ)

حذرت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة أمس، من أن الجراد الصحراوي يهدد بتسريع وتيرة الأزمة الغذائية في اليمن والسودان ومنطقة القرن الأفريقي.

وقالت منظمة «الفاو» في بيان: «تتشكل أسراب الجراد الجديدة بالفعل وتهدد بغزو جديد لشمال كينيا والتكاثر أيضاً جارٍ على جانبي البحر الأحمر، ما يشكل تهديداً جديداً لإريتريا والسعودية والسودان واليمن».

وحدث هذا جراء الأحوال الجوية المواتية والأمطار الموسمية واسعة الانتشار التي تسببت أيضاً في تكاثر شامل في شرق إثيوبيا والصومال. وقالت منظمة «الفاو» إن الإعصار «جاتي» جلب فيضاناً إلى شمال الصومال الشهر الماضي، ما يسمح بزيادة موجات الجراد في الشهور المقبلة.