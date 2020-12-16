تأجيل التحقيق مع وزيرين سابقين في انفجار بيروت

بيروت (وكالات)

أرجأ المحقق العدلي اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، استجواب الوزيرين السابقين، علي حسن خليل، وغازي زعيتر، إلى 4 يناير المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أمس، أن سبب القرار تغيب الوزيرين عن الجلسة التي كانت مقررة أمس، وغياب جواب رسمي يفيد تسلمهما مذكرتي التبليغ.

ووفق الوكالة، استمع القاضي صوان أمس، إلى إفادة رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني، اللواء وليد سلمان، بصفته شاهداً، كما ادعى على إدارة واستثمار مرفأ بيروت في شخص رئيسها ومديريها، بجرائم الإهمال والتقصير، والتسبب في وفاة أبرياء، وفق مادة من قانون العقوبات تتحدث عن المسؤولية المعنوية للإدارة عن أفعال مديريها وموظفيها.

وطبقاً للوكالة، سيستجوب المحقق العدلي مدير عام المرفأ، حسن قريطم الموقوف، في جلسة سيحددها لاحقاً.

وضرب انفجار مدمر مرفأ بيروت، ما خلف أكثر من 200 قتيل و6 آلاف مصاب ودماراً هائلاً في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.

إلى ذلك، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، بذل الجهود كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي يتم اتخاذها متناسقة مع الوضع الحالي الذي يعيشه لبنان، مشيراً إلى أن لبنان يعاني من مشكلة تأمين الأموال. واستقبل عون أمس، في قصر بعبدا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد من الاتحاد، عرض معه الواقع الاقتصادي الراهن وتحرك الاتحاد العمالي في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية، إضافة إلى الحلول المطروحة. وقال عون إن «المشكلة الكبيرة التي يعاني منها لبنان تكمن في تأمين الأموال اللازمة لوضع المعالجات والحلول موضع التنفيذ»، وأضاف: «نحن نعاني من مشكلة تأمين الأموال، فالمال الموجود في الخزينة محدود جداً ونعمل على تأمينه، ونحن من يعمل على ذلك وليس من صرف هذه الأموال».