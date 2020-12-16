البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثاً أممياً جديداً لدى ليبيا

بنغازي (الاتحاد)

وافق مجلس الأمن الدولي على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا للمنظمة إلى ليبيا.

وسيحل ملادينوف الذي أمضى السنوات الخمس الماضية وسيطا للأمم المتحدة بين إسرائيل وفلسطين مكان غسان سلامة، الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس الماضي بسبب الإجهاد.

ويعد نيكولاى ملادينوف سياسياً بلغارياً من مواليد 5 مايو 1972، شغل منصب وزير الشؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف 2010 – 2013، وعضوا في البرلمان الأوروبي خلال الفترة 2007-2009، وشغل منصب وزير الدفاع في بلاده للفترة من 27 يوليو 2009 ولغاية 27 يناير 2010.

وفي 2 أغسطس 2013 عيّن ملادينوف من قبل بان كي مون ممثلا للأمم المتحدة في العراق ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وعمل أيضا مبعوثا أمميا إلى الشرق الأوسط في 2015.