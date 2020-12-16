السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة من تركيا

الرياض (وكالات)

أعلنت السعودية عن إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات كبيرة قادمة من تركيا عبر ميناء جدة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، فإن الجمارك السعودية في ميناء جدة، أحبطت عملية تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة، بلغت مقدارها 8.753.432 حبة، حيث عُثر على الشحنة مُخبأة ضمن إرسالية «جريش» وردت للمملكة عبر الميناء.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات السعودية، ضبطت 3 أشخاص كانوا يستعدون لاستقبال الشحنة، أحدهم مواطن سعودي، وسوريان.

وقال وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم، إن «حبوب الكبتاجون جاءت مُخبأة داخل أكياس من إرسالية جريش»، مشيراً إلى أن الإرسالية كانت واردة من تركيا.