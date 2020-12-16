«الخليجي» يرحب بتصنيف «سرايا المختار» منظمة إرهابية

الرياض (وكالات)

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الولايات المتحدة الأميركية تصنيف تنظيم «سرايا المختار» مجموعة إرهابية عالمية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني، لما تشكله من تهديد لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة والعالم، حيث سبقت إدانة أفرادها بجرائم إرهابية، بما في ذلك قتل رجال الأمن والتخطيط لارتكاب أعمال الاغتيال والتخريب.

وأكد مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب، بنبذ جميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.