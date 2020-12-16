تهنئة «متأخرة» من رئيسي البرازيل والمكسيك

برازيليا (أ ف ب)

هنأ كل من الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والرئيس المكسيكي أندريس لوبيز أوبرادور، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بفوزه في نوفمبر في خطوة متأخرة.

وأوضح بولسونارو أنه «مستعد للعمل» مع بايدن، رغم كونه آخر زعماء مجموعة العشرين الذي يوجه إليه التهنئة.

وقال في بيان: «تحياتي إلى الرئيس جو بايدن مع أصدق تمنياتي، وأملي بأن تستمر الولايات المتحدة بلد الحرية وموئل الشجاعة»، في استعارة لآخر كلمات النشيد الوطني الأميركي.

وأضاف الرئيس البرازيلي، الذي كان الحليف القريب للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب: «سأكون مستعداً للعمل مع سيادتكم ومواصلة بناء التحالف بين البرازيل والولايات المتحدة، عبر الدفاع عن السيادة والديموقراطية والحرية في العالم أجمع».

ومن جانبه، أعرب الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، عن أمله في إيجاد حل لمشكلة تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان في أميركا الوسطى.

وقال في رسالة التهنئة، التي بعث بها إلى بايدن: إنه يدرك وجهة نظر بايدن الإيجابية تجاه قضية المهاجرين من جميع أنحاء العالم.

وأعرب رئيس المكسيك عن ثقته في استمرار شمول العلاقة بين الولايات المتحدة وبلاده على ضمانات عدم التدخل وحرية الإرادة.

وأضاف لوبيز أوبرادور: إنه يأمل في التحدث مع بايدن.