بريطانيا تسجل أكبر عدد يومي لإصابات «كورونا» منذ شهر

سجلت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد منذ 14 نوفمبر الماضي.

وبلغت الحصيلة الإصابات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 25161 حالة.

ورصدت المصالح الصحية في المملكة المتحدة 612 وفاة جديدة، وهو أعلى عدد وفيات منذ الأسبوع الماضي.

كانت بيانات، أمس الثلاثاء، أظهرت 18450 إصابة جديدة و506 وفيات جراء الإصابة بالفيروس المسبب لمرض «كوفد - 19».

تأتي هذه الزيادة في الإصابات والوفيات، بينما تدخل العاصمة البريطانية لندن، المستوى الثالث من الإغلاق العام في مواجهة الفيروس، وذلك إلى أجل غير مسمى في ظل عدم تحديد السلطات المحلية موعداً لانتهائه.

وحذرت الهيئات الطبية البريطانية ومسؤولوها، وعلى رأسهم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، من أن الموجة الجديدة من الفيروس ستكون شرسة وعنيفة؛ لأنه بشكله الجديد شهد تغيراً في تركيبته وليس تحولاً، وهذا ما يجعله أخطر من ذي قبل على الرغم من وجود اللقاح الذي بدأت السلطات البريطانية حملة تطعيم عامة لتوزيعه على السكان.