بريطانيا وأميركا توقعان اتفاقاً تجارياً لما بعد بريكست

وقعت بريطانيا والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، اتفاقاً بشأن العمليات الجمركية يضمن استمرار تدفق التجارة بسلاسة بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأووربي في نهاية السنة.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيسي نورمان، في بيان «هذا اتفاق مهم يضمن الاستمرارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويُظهر مدى قوة العلاقات الجمركية بين الولايات المتحدة وبريطانيا» .

وأضاف نورمان «يسمح هذا الاتفاق باستمرار التعاون في مكافحة المخالفات الجمركية عن طريق تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، ويوفر الأساس القانوني لبرامج لتسهيل تدفقات التجارة للمستوردين والمصدرين».

وعلى صعيد تفاوض المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين الطرفين ينظم مرحلة ما بعد بريكست.

إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنا بشكل منفصل، اليوم الأربعاء، وجود «فرصة كبيرة» للوصول إلى اتفاق بين الجانبين قبل الموعد النهائي المقرر يوم 31 ديسمبر الحالي.