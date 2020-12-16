ملك البحرين يتلقى لقاحاً مضاداً لكورونا

نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة قوله "إن الله قد حبانا بالمملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا".

وأضاف جلالته أن ذلك الالتزام "كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشار المرض في المجتمع".

وأعرب جلالة الملك عن شكره وتقديره "لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع".

كان العاهل البحريني قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن لقاح فيروس كورونا المستجد، سيتاح مجانا للمواطنين والمقيمين في البلاد.