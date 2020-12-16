السجن 4 سنوات إلى المؤبد لمدانين بالاعتداء على «شارلي إيبدو»

أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن تراوح بين أربع سنوات والمؤبد للمدانين في الاعتداءات على العاصمة الفرنسية في يناير 2015.

والأحكام عموما أقل مما طلب الادعاء إنزاله وهو السجن مدى الحياة لاثنين من المتهمين، وخمس سنوات إلى 30 سنة لـ12 متهما آخرين، معتبرا أنهم لعبوا «دورا أساسيا» في تنفيذ الاعتداءين الإرهابيين.

وصدرت العقوبة الأشد، وهي السجن مدى الحياة، في حق محمد بلحسين الذي حوكم غيابيا، ويعتقد أنه توفي خلال قصف في سوريا. ودانت المحكمة منفذ الهجوم على المتجر اليهودي أميدي كوليبالي بتهمة «التواطؤ» في جرائم إرهابية.

وحكمت على حياة بومدين المتوارية منذ هروبها إلى سوريا، بعد أيام قليلة على الاعتداءين، بالسجن 30 عاما من دون إمكانية الإفراج عنها قبل أن تمضي ثلثي العقوبة.

وصدرت عقوبة مشابهة في حق علي رضا بولات الذي وُصف بأنه «الذراع اليمنى» لمنفذ الهجوم على المتجر اليهودي. وهذا الفرنسي، البالغ 35 عاما، أدين بتهمة «التواطؤ» و«لعب دور أساسي» في التحضير للهجمات، بحسب المحكمة.

ودانت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين، جميعهم مقربون من أميدي كوليبالي بتهمة الارتباط بمجرمين إرهابيين، بعدما رأت أنه يستحيل أن يكونوا غير مدركين لطبيعة مخطط منفذ الهجوم على المتجر اليهودي.

وحكم على عمار رمضاني بالعقوبة الأشد من بينهم وهي السجن 20 عاما، من دون إمكانية الإفراج عنه قبل أن يمضي ثلثي العقوبة.



