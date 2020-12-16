إيطاليا ترصد 680 وفاة و17572 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الحصية الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها رصدت 17572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويمثل هذا الرقم المسجل على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، زيادة كبيرة، مقارنة بـ14844 حالة أحصيت في اليوم السابق.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 680 وفاة جديدة بالفيروس.

وسجلت إيطاليا 66537 وفاة بالفيروس منذ ظهوره في فبراير الماضي، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وخامس أعلى حصيلة على مستوى العالم.

كما بلغت الإصابات 1.888 مليون حالة حتى الآن.

وتخضع إيطاليا لإجراءات إغلاق صارمة ستستمر حتى انتهاء أعياد الميلاد ورأس السنة، وذلك بغية منع التجمعات العائلية التي تتم عادة في تلك المناسبات، والتي تمثل بيئة مناسبة لتفشي الفيروس.