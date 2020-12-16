هولندا: رقم قياسي لإصابات كورونا اليومية رغم الإغلاق

شهدت هولندا، اليوم الأربعاء، عدداً قياسياً من الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للصحة العامة، المكلف بمتابعة وضع الوباء، تسجيل أكثر من 11 ألف حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

جاءت هذه الزيادة الهائلة بعد يوم واحد من بدء عزل عام فرضته الحكومة لمدة خمسة أسابيع في هولندا في محاولة لكبح هذه الموجة الجديدة من تفشي الجائحة.

وتوفي أكثر من 10 آلاف شخص خلال جائحة كوفيد-19، الناجمة العدوى بفيروس كورونا.

كان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أعلن، أول أمس الاثنين، فرض إغلاق شامل يبدأ هذا الأسبوع لمدة خمسة أسابيع لوقف انتشار الفيروس.

وقال روته، في كلمة متلفزة من مقر الحكومة في مدينة لاهاي الاثنين «ستغلق هولندا لخمسة أسابيع».

وأضاف «لا نواجه انفلونزا بسيطة كما يعتقد البعض».

وأوصى رئيس الوزراء الهولندي السكان بملازمة منازلهم واستقبال شخصين يومياً كحد أقصى، موضحاً أن التدابير ستطبق حتى 19 يناير المقبل.