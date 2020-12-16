إحراز تقدم في مفاوضات اتفاق ما بعد "بريكست"

حققت المفاوضات، بشأن اتفاق ينظم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروج الأخيرة من التكتل، تقدماً في ملفين مهمين بين بريطانيا والاتحاد.

يأتي ذلك قبل خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة الانتقالية، لكن لا يزال موضوع الصيد البحري حجر عثرة.

وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن إحراز تقدم في اثنين من أعقد الملفات قيد التفاوض منذ أشهر.

وقالت "توجد سبل للتوصل إلى اتفاق، إنها ضيّقة لكنها موجودة".

في ما يتعلق بقواعد المنافسة العادلة التي اشترطتها بروكسل على لندن حتى تسمح لها بالنفاذ إلى سوقها دون فرض رسوم جمركية أو حصص، وافق البريطانيون على "آلية صارمة لعدم التراجع" في المجالات البيئية والاجتماعية والضريبية، وفق المسؤولة الأوروبية.

ويعني ذلك أن لندن ستلتزم بعد خروجها النهائي من الاتحاد بمواصلة احترام المعايير التي تتبعها حتى نهاية الفترة الانتقالية في تلك المجالات.

واعتبرت فون دير لايين ذلك "خطوة كبيرة للأمام"، إذ ترفض بروكسل أن يتشكل على حدودها اقتصاد دون ضوابط تنظيمية يضر بالشركات الأوروبية.

كما أحرز تقدم في ملف الدعم الحكومي، وجرى الاتفاق على "مبادئ مشتركة" وضمانات من الطرفين، وفق ما قالت رئيسة المفوضية أمام نواب البرلمان الأوروبي.

ونظام الدعم الحكومي شديد الصرامة في أوروبا، وترفض بروكسل أن تقدم لندن دعماً غير متكافئ لشركاتها.

وأعلنت فون دير لايين أن الاختلاف حول آلية فض النزاعات "سُوّي في جزء كبير منه"، بدون أن تقدم توضيحات.

ويرغب الأوروبيون في إدراج تدابير مضادة، على غرار الرسوم الجمركية، بدون انتظار فضّ الخلاف عبر مسار التحكيم التقليدي.