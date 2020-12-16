ارتفاع وفيات كورونا في أميركا وحملة التطعيم تتواصل

تجاوز العدد اليومي للوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة، ثلاثة آلاف شخص للمرة الثالثة خلال أسبوع في حين وسعت السلطات نطاق الحملة الشاملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المسبب للوباء.

وسجلت الولايات المتحدة 3102 وفاة، وهي ثالث أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 304187، حسب إحصاء جديد.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 16.7 مليون، وهو ما يعادل نحو خمسة بالمئة من السكان.

ودخلت حملة التطعيم بلقاح كوفيد-19، الذي حصل مؤخراً على الموافقة، يومها الثالث اليوم الأربعاء، وهي ما تزال مخصصة للأطباء وطواقم التمريض وغيرهم من العاملين على الخطوط الأمامية في قطاع الصحة إضافة إلى المقيمين والعاملين في دور الرعاية.

ونال اللقاح، الذي طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية موافقة للاستخدام الطارئ يوم الجمعة. وقد يحصل لقاح آخر طورته شركة "موديرنا" الأميركية على موافقة مماثلة هذا الأسبوع.

ويسعى المسؤولون الأميركيون إلى تسلم 2.9 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية الأسبوع، لكن إتاحة اللقاح ليحصل عليه عامة الناس بالطلب قد تستغرق عدة أشهر.