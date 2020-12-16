«الصحة العالمية»: هناك خطر كبير من موجة جديدة من «كورونا» في أوروبا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من «خطر كبير» لظهور موجة جديدة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في أوروبا في أوائل 2021.

وأوصت المنظمة بوضع الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوروبا.

وقال الفرع الأوروبي للمنظمة، في بيان، إنه بالنظر إلى تطور وباء «كوفيد - 19» في أوروبا «هناك خطر كبير لعودة انتشار جديد في الأسابيع والأشهر الأولى من 2021».

وأوضحت المنظمة «قد يبدو وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي في ظل وجود الأصدقاء والعائلة مزعجاً، لكن ذلك يضمن بقاء الجميع آمنين وسالمين».

ونصحت أنه، إذا كان ذلك ممكناً، يجب أن تنظم اللقاءات في الهواء الطلق. وإذا كانت تجري في الداخل، فيجب الحد من عدد الضيوف واعتماد تهوية جيدة للحد من خطر انتقال العدوى.

وسجّل الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، والذي يضم 53 بلداً، أكثر من 22 مليون إصابة ونحو 500 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

وخلال الأيام السبعة الماضية، سجلت حوالى 1.7 مليون إصابة جديدة بالإضافة إلى أكثر من 34500 وفاة.

ومع اقتراب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، تدخل مجموعات جديدة من القيود حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، في العديد من البلدان الأوروبية لكبح انتشار الوباء مع إغلاق الأعمال غير الأساسية والمقاهي والمطاعم.