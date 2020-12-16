البرازيل تسجل 42889 إصابة جديدة بكورونا و964 وفاة

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 6 ملايين و970 ألفاً و34 حالة، حيث تم تسجيل 42889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 182 ألفاً و799 بعد تسجيل 964 حالة وفاة جديدة.

ووفقاً للبيانات، تعافى 6.16 مليون حالة من المصابين بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البرازيل قبل نحو 41 أسبوعاً.