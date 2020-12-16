سجلت الولايات المتحدة، حوالي ربع مليون إصابة بفيروس " كورونا " المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.
وأظهرت بيانات الجامعة التي تعد مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة " كوفيد-19 " أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 248 ألف إصابة جديدة بالفيروس و2706 وفيات ناجمة عن الوباء.
أميركا تسجل رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية بكورونا
سجلت الولايات المتحدة، حوالي ربع مليون إصابة بفيروس " كورونا " المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.
المصدر: وام