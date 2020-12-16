أميركا تسجل رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية بكورونا

سجلت الولايات المتحدة، حوالي ربع مليون إصابة بفيروس " كورونا " المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعد مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة " كوفيد-19 " أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 248 ألف إصابة جديدة بالفيروس و2706 وفيات ناجمة عن الوباء.