بايدن يؤكد أنه سيتلقى قريباً لقاح كورونا علناً

أكّد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيتلقى قريبا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بشكل علني.

وأبلغ بايدن الصحافيين «أريد أن أتأكد من أننا نفعل ذلك من خلال الأرقام. وعندما أقوم بذلك، ستلاحظون ذلك وسنقوم بذلك علنا».

وقال الرئيس المنتخب، البالغ 78 عامًا «يوصي الدكتور فاوتشي بالحصول على اللقاح عاجلاً وليس آجلاً».

وتوفي أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة جراء وباء كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس، فيما تتواصل الزيادة في عدد الإصابات في معظم أنحاء البلاد.

بدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم واسعة النطاق، الاثنين، وتأمل السلطات في تحصين 20 مليون شخص هذا الشهر، مع إعطاء الأولوية لنزلاء دور رعاية المسنين (ثلاثة ملايين شخص) ولموظفي القطاع الصحي (21 مليونا).

وتريد السلطات الوصول إلى سائر السكان بحلول الصيف.

ويقدر الخبراء أن أكثر من 70 بالمئة من الناس سيحتاجون إلى التطعيم لوقف التفشي.

كان كبير الخبراء الأميركيين في مكافحة الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي دعا، الثلاثاء، إلى تطعيم الرئيس المنتخب ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس ضد مرض كوفيد-19 في أسرع وقت ممكن.

وقال فاوتشي، في مقابلة مع «شبكة إيه بي سي» التلفزيونية الأميركية «لأسباب أمنية، أشعر بقوة أنه يتعين علينا أن نجعلهم يحصلون على التطعيم بأسرع ما يمكن».