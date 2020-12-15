حضور محدود وبروتوكول صحي في حفل تنصيب بايدن

قالت اللجنة المنظمة لتنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الحضور الشخصي إلى الحفل سيكون «محدوداً للغاية» للعامة وخاضعاً لبروتوكول صحي بسبب مرض كوفيد-19.

وأوضحت اللجنة، في بيان «في 20 يناير، سيؤدي الرئيس المنتخب (جو) بايدن ونائبة الرئيس المنتخب (كامالا) هاريس اليمين في مبنى الكابيتول خلال حفل تاريخي سيشمل بروتوكولات صحية وأمنية صارمة جداً».

وأضافت أن «الحضور في الحفل سيكون محدوداً للغاية وسيعاد تنظيم العرض الذي يليه»، وحثت الجمهور على تجنب الذهاب إلى واشنطن.

يُنظم الحفل عادة على درج مبنى الكونجرس أمام متنزه «ناشونال مول». وبهذه المناسبة، يتدفق كل أربع سنوات مئات الآلاف من المتفرجين إلى العاصمة الأميركية لمتابعة الحفل.

لكن الحفل يقام هذا العام في ظل وباء كوفيد-19 الذي أودى بأكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقالت لجنة تنصيب الرئيس إنها تعمل من أجل ضمان احترام «التقاليد الأميركية المقدسة والتذكير بها مع الحفاظ على سلامة الأميركيين ومنع انتشار كوفيد-19».

وجرت الاستعانة بفريق من المحترفين لإنتاج الحدث و«اعتماد برنامج مبتكر يمنح الأميركيين الفرصة للمشاركة بأمان في حفل التنصيب».

وتحدث ماجو فارغيز المدير التنفيذي للجنة لوسائل إعلام أميركية عن «النماذج التي رأيناها أثناء الوباء»، مثل الشاشات التي تُظهر المتفرجين في مباريات كرة السلة، أو بث الأحداث من زوايا متعددة.