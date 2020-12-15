بري: طريق تشكيل الحكومة مسدود بالكامل

بيروت (وكالات)

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس، إن الطريق إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة مسدود بالكامل، لكنه يأمل أن يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة.

ولم يتمكن الساسة المنقسمون من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ أن قدمت الحكومة استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، الذي أدى إلى تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية والمالية الخانقة في غياب حكومة تقود البلاد.

وأضف بري: «دخلنا في النفق ولا أعرف كيف سنخرج منه، لقد أصبحنا في حال يرثى لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل».

وقال بري «أمّا لماذا هذا الانسداد؟ فبالتأكيد أنّ الجواب هو لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وإن شاء الله يتمكّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن يفعل شيئا في زيارته المقبلة، وما علينا سوى أن ننتظر».

ومن المقرر أن يزور ماكرون لبنان في وقت لاحق هذا الشهر في ثالث زيارة يقوم بها منذ انفجار المرفأ الذي فاقم الأزمة الاقتصادية.