واشنطن تصنف «سرايا المختار» بالبحرين منظمة «إرهابية عالمية»

واشنطن (وكالات)

أعلنت الخارجية الأميركية تصنيف تنظيم «سرايا المختار» في البحرين «منظمة إرهابية عالمية»، وقالت إنها تتلقى دعماً من إيران واتهمتها بالتآمر لشن هجمات على أمريكيين في البحرين.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «تصنيف سرايا المختار كمنظمة إرهابية رسالة إلى إيران بأننا لن نسمح لوكلائها بتهديد الشعب البحريني أو مواطنينا هناك».

وكانت محكمة بحرينية قد أصدرت أحكاما متفاوتة بحق 18 متهما في تنظيم «سرايا المختار» الإرهابي، بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تشكيل جماعة إرهابية تابعة لما يسمى بـ «سرايا المختار» الإرهابي بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك عن طريق استهداف مركبات الشرطة وقوات الأمن واغتيال الضباط العاملين بوزارة الداخلية والتخطيط لتهريب العديد من العناصر الإرهابية المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من السجون، حيث قام عناصر ذلك التنظيم باستلام ونقل الأسلحة وعبوات متفجرة والمبالغ المالية وتوزيعها على باقي عناصر التنظيم وإعداد المخازن اللازمة لتخزين الأسلحة والمتفجرات.