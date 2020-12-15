صواريخ «حزب الله» تهدد بيروت بـ«هيروشيما» جديدة

دينا محمود (لندن)

في وقت لم يستفق فيه اللبنانيون بعد من تبعات الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت قبل أكثر من 4 أشهر، بفعل مواد كيمياوية متفجرة، كانت ميليشيات «حزب الله» الإرهابية تُخزنّها في مرفأ المدينة، تبدو عاصمتهم على موعد مع كارثة أخرى، قد تكون أشد تدميراً، جراء الممارسات التخريبية للميليشيات نفسها.

ويمثل مطار بيروت، المسرح المنتظر للكارثة التي يحذر منها خبراء حقوقيون في الشرق الأوسط، يؤكدون أن المعطيات تفيد بأن «حزب الله» بات يخزن الآن صواريخ بين جنبات هذه المنشأة الحيوية، التي تبسط تلك الجماعة الطائفية الدموية سيطرتها عليها، في إطار هيمنتها على الكثير من مؤسسات الدولة اللبنانية.

ووفقاً للتحذيرات التي أطلقتها منظمة «شورات هدين» الإسرائيلية، يُخفي الحزب في الوقت الحاضر، أعداداً غير محددة من الصواريخ، في مستودعات سرية بمطار بيروت، الواقع على بعد 9 كيلومترات لا أكثر، من وسط العاصمة اللبنانية، ما يجعل أي انفجار محتمل فيه، بمثابة خطر داهم يُحدق بسكان المدينة، الذين أوقع الانفجار الذي ضرب مرفأها في أغسطس الماضي، أكثر من 200 قتيل منهم، وما يزيد على 6500 جريح، فضلاً عن تشريد نحو 300 ألف آخرين.

وأثار ذلك الانفجار، الذي شبهه الكثيرون بالانفجار النووي الذي دمر مدينة هيروشيما اليابانية قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، غضباً واسع النطاق بين اللبنانيين، الذين خرجوا إلى الشوارع عقب وقوعه، في احتجاجات عنيفة استمرت عدة أيام، للمطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذا الملف، الذي يجمع المراقبون على مسؤولية «حزب الله» عنه، بسبب تخزينه كميات كبيرة من مادة «نترات الأمونيوم» في المرفأ.

ويقول خبراء إن تخزين «حزب الله» صواريخه في مستودعات أقامها في مطار بيروت، يعود إلى خشيته من تعرض ترسانته من هذه الأسلحة، إلى هجوم يستهدف تدميرها، وذلك وسط تصاعد مخاوف قادته، من أنهم قد يكونون هدفاً لهجمات وشيكة، خاصة بعد الاغتيال الغامض للعالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده أواخر الشهر الماضي.

وكشفت صحيفة «ألجامينار» الأميركية النقاب عن أن المنظمة الإسرائيلية، وجهت رسائل إلى شركات الطيران الدولية، التي تستخدم مطار بيروت، وكذلك إلى شركات التأمين التي تؤمّن الطائرات التي تصل إلى هذا المطار أو تقلع منه، وذلك لتحذيرها من أن صواريخ «حزب الله» المُخزّنة هناك، تُعرّض أرواح الركاب للخطر. وتطالب الرسائل شركات الطيران بوقف استخدام المطار، الذي يحمل منذ يونيو 2005، اسم «مطار بيروت - رفيق الحريري الدولي»، نسبة إلى رئيس الوزراء اللبناني الراحل الذي يحمل الاسم نفسه، واغتيل في 14 فبراير من العام ذاته.

ومن المأمول أن تدفع رسائل التحذير شركات الطيران والتأمين إلى التحرك، بالنظر إلى أن بقاء الصواريخ في مخازنها «يعني أن مطار بيروت، ليس سوى مأساة لبنانية أخرى تنتظر الحدوث».

وأشارت «ألجامينار» إلى أن الكشف عن مستودعات الصواريخ السرية لـ«حزب الله» في مطار بيروت، يأتي في وقت يشعر فيه اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم، بـ«الرعب من الخطر الكامن في مخزونات الأسلحة الضخمة التي يخبئها الحزب في مختلف المناطق الآهلة بالسكان في شتى أنحاء البلاد، ويرفض الاستجابة للمطالب التي تدعوه إلى التخلص منها».

ويحذر مراقبون من أن بقاء الحال على ما هو عليه، يعني أن الأمر ليس إلا مسألة وقت، قبل أن يقع الانفجار التالي، ويقتل عدداً كبيراً من المدنيين مرة أخرى في بيروت، وذلك في ضوء ما هو معروف، من أن «حزب الله» لا يتورع عن تخزين الأسلحة والصواريخ والقذائف، في المدارس والمساجد والمستشفيات والمباني السكنية، فضلاً عن استخدامه المدنيين اللبنانيين دروعاً بشرية لتأمين تلك الترسانة.

بري: طريق تشكيل الحكومة مسدود بالكامل

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس، إن الطريق إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة مسدود بالكامل، لكنه يأمل أن يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة.

ولم يتمكن الساسة المنقسمون من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ أن قدمت الحكومة استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، الذي أدى إلى تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية والمالية الخانقة في غياب حكومة تقود البلاد.

وأضف بري: «دخلنا في النفق ولا أعرف كيف سنخرج منه، لقد أصبحنا في حال يرثى لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل».

وقال بري «أمّا لماذا هذا الانسداد؟ فبالتأكيد أنّ الجواب هو لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وإن شاء الله يتمكّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن يفعل شيئا في زيارته المقبلة، وما علينا سوى أن ننتظر».

ومن المقرر أن يزور ماكرون لبنان في وقت لاحق هذا الشهر في ثالث زيارة يقوم بها منذ انفجار المرفأ الذي فاقم الأزمة الاقتصادية.