بايدن يهاجم ترامب علناً ويتهمه بـ«رفض احترام الدستور»

ويلمنجتون (وكالات)

شنّ الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أمس، هجومه الأعنف حتّى الآن على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بسبب رفض الملياردير الجمهوري الإقرار بهزيمته في الانتخابات، متّهماً إيّاه بـ«عدم احترام إرادة الشعب» ولا سيادة القانون والدستور.

وفي خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلمنجتون في ولاية ديلاوير، في أعقاب عملية تثبيت الهيئة الناخبة رسمياً فوزه في الانتخابات، التي جرت في الثالث من نوفمبر، قال بايدن: «هذا موقف متطرّف للغاية لم نشهده من قبل، وموقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا».

وتمثّلت إحدى آخر محاولات الرئيس المنتهية ولايته تغيير نتائج الانتخابات في دعوى قضائية رفعها مسؤولون جمهوريون، بدعم من ترامب، لإلغاء فوز بايدن في ولايات رئيسة عدّة، لكنّ المحكمة العليا ردّت هذه الدعوى يوم الجمعة الماضي.

وأشاد بايدن في خطابه بالناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بأرقام قياسية، رّغم المخاوف الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، والمناخ الذي ساد العملية الانتخابية، وشهد «ضغوطاً سياسية هائلة وإساءات لفظية، وصولاً حتّى إلى تهديدات» استهدفت مسؤولين عن تنظيم الانتخابات.

وأضاف: «آمل بصدق أن لا نرى مرة أخرى أيّ شخص يتعرّض للتهديدات والانتهاكات التي شهدناها في هذه الانتخابات»، واصفاً المضايقات التي تعرّض لها مسؤولون عن سير الانتخابات بأنّها «غير معقولة».

وقال الرئيس المنتخب: إنّ «شعلة الديموقراطية أضيئت منذ وقت طويل في هذا البلد، ونحن نعلم الآن أنّ ما من شيء، ولا حتى جائحة أو إساءة استخدام للسلطة، بإمكانه أن يطفئ هذه الشعلة».

وشدّد نائب الرئيس السابق باراك أوباما على أنّ ترامب استنفد كلّ الطرق القانونية للطعن بنتائج الانتخابات، لكن «لم يتم العثور في أيّ من هذه الدعاوى على سبب أو دليل لنقض نتيجة الانتخابات، أو جعلها موضع تساؤل أو نزاع».

وأضاف: «في المعركة من أجل روح أميركا، انتصرت الديموقراطية».

وقبل 5 أسابيع من مغادرة ترامب البيت الأبيض وتولّي بايدن مهامّه في 20 يناير، دعا الرئيس المنتخب مواطنيه إلى توحيد صفوفهم، وفتح صفحة جديدة.

وقال: «لقد حان الوقت لطيّ الصفحة، وأنا مقتنع بأنّه يمكننا العمل معاً لما فيه خير الأمّة».

وكان بايدن، الذي سيصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتّحدة، امتنع عن مهاجمة ترامب علناً، بسبب رفض الرئيس المنتهية ولايته الإقرار بهزيمته في الانتخابات، لكنّ هذا الموقف تغيّر بعد أن تكرّس فوز الديموقراطي رسمياً، بحصوله على أغلبية أصوات كبار الناخبين.

ومن جانبه، اعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، أمس، بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية في مواجهة دونالد ترامب.

وقال ماكونيل، في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ: إن «المجمع الانتخابي قال كلمته وأود تالياً تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن».

وماكونيل، الداعم بشدة لترامب طوال ولايته هو أرفع زعيم «جمهوري» يعترف بهزيمة الرئيس المنتهية ولايته.

واضاف: «الناخبين الكبار اجتمعوا في الولايات الخمسين، وهو ما يعني أنه اعتبارا من الآن لدى بلادنا رسمياً رئيس منتخب ونائبة رئيس منتخبة».

وتابع ماكونيل: «أمل عدد كبير منا أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى نتيجة مغايرة، لكن لنظامنا الحكومي آليات لتحديد هوية من سيتولى منصبه في 20 يناير».

وأشاد ببايدن، السناتور عن ديلاوير لفترة طويلة، «الذي كرس نفسه للخدمة العامة طوال أعوام طويلة»، وكذلك بنائبته كامالا هاريس، التي كانت بدورها عضواً في مجلس الشيوخ.

وقال أيضاً: «بعيداً عن خلافاتنا، في إمكان جميع الأميركيين أن يفخروا بأنه بات لأمتنا نائبة رئيس منتخبة للمرة الأولى».

وفي غضون ذلك، هنأ كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، بايدن على فوزه في الانتخابات.

ومن جانبه، أعرب بوتين عن أمله في أن ينحي البلدان خلافاتهما جانباً لتعزيز الأمن العالمي.

وتمنى بوتين للرئيس الأميركي المنتخب النجاح، وقال: «من طرفي، أنا مستعد للتعاون والتواصل معك»، وفق بيان صدر عن الكرملين.

وكتب الرئيس تبون في حسابه على «تويتر»: «أتقدم إليكم بأحر عبارات التهاني بمناسبة انتخابكم شعبياً، وكذلك من قبل مجمع كبار الناخبين، وأنا متأكد أن انتخابكم سيمنح أملاً كبيراً للعالم وللولايات المتحدة الأميركية، حظاً موفقاً».

تطعيم الرئيس

اعتبر كبير الخبراء الأميركيين في مكافحة الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أمس، أنه يتعين تطعيم الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس ضد مرض «كوفيد- 19» في أسرع وقت ممكن. وذكر فاوتشي في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» الأميركية «لأسباب أمنية: أشعر بقوة أنه يتعين علينا أن نجعلهم يحصلون على التطعيم بأسرع ما يمكن. كما حث فاوتشي الرئيس دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس على التطعيم. وأضاف:«إنكم ما زلتم تريدون حالياً حماية الأشخاص المهمين للغاية لبلدنا في الوقت الحالي».