ترامب يعلن استقالة وزير العدل ويشيد بأدائه

واشنطن (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس، أنّ وزير العدل بيل بار، الذي رفض الانجرار خلف مزاعمه بأنّ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من نوفمبر وفاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، سيغادر منصبه بعدما قام «بعمل رائع».

وكتب ترامب في تغريدة على «تويتر»: «لقد عقدت للتوّ اجتماعاً لطيفاً جدّاً مع المدّعي العام بيل بار في البيت الأبيض»، مضيفاً: «كانت علاقتنا جيّدة جدّاً.. بيل سيغادر قبيل عيد الميلاد لتمضية العطلة مع عائلته»، مشيراً إلى أنّه عيّن نائب وزير العدل جيف روزن وزيراً للعدل بالإنابة.

وتأتي هذه الخطوة قبل خمسة أسابيع من مغادرة ترامب البيت الأبيض، وتولّي الرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن مهماته في 20 يناير.

وأتت تغريدة ترامب بعيد لحظات من تثبيت الهيئة الناخبة فوز بايدن في الانتخابات، بعدما أدلى كبار الناخبين بأصواتهم في كاليفورنيا، الولاية التي فاز بها بايدن على ترامب بفارق شاسع، بواقع أكثر من 63 في المئة من الأصوات، وهو ما مكّن نائب الرئيس السابق من تجاوز عتبة الـ270 صوتاً، من أصل 538 تتألف منها الهيئة الناخبة، اللازمة للفوز بالانتخابات.

وكان بار أعلن أنّه لم يلاحظ مقداراً من «التزوير» من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية، في موقف يتعارض مع مزاعم ترامب، الذي لا ينفكّ يؤكّد أنّ الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق أتاحت لبايدن أن يسرق الفوز منه. وأرفق ترامب تغريدته بكتاب الاستقالة، الذي قدّمه إليه، بار والذي حفل بإطراءات على «النجاحات غير المسبوقة» التي حقّقها الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتّحدة في كل المجالات.

وأكّد مسؤول أميركي كبير أنّ «بار استقال بمحض إرادته، ولم يتعرّض لضغوط أو يُجبر على الاستقالة»، مؤكّداً أنّ الاجتماع بين الوزير المستقيل والرئيس المنتهية ولايته كان «ودّياً».