كوشنر يقود وفداً إلى إسرائيل والمغرب الأسبوع المقبل

واشنطن (وكالات)

أكد مسؤول كبير بالإدارة الأميركية أن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر سيقود وفداً أميركياً الأسبوع المقبل إلى إسرائيل والمغرب لإجراء محادثات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي. وأضاف المسؤول الأميركي أن الوفد الأميركي سينضم إلى وفد إسرائيلي وسيستقلان أول رحلة طيران تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، كعلامة على حدوث تقدم بعد الاتفاق بين إسرائيل والمغرب الذي ساعدت الرئيس ترامب في التوصل إليه. ويصل كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية آدم بوهلر إلى إسرائيل يوم الاثنين المقبل.

وقال المسؤول: إن من المقرر أن يجري كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء وجوده في تل أبيب محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.