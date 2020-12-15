البيت الأبيض: نتخذ الخطوات اللازمة بعد هجوم إلكتروني كبير

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع في أعقاب هجوم إلكتروني واسع النطاق.

وتعرضت وزارة الأمن الداخلي الأميركية لهجوم إلكتروني كبير لتصبح ثالث وكالة فدرالية تطالها مثل هذه الهجمات، حسبما أعلنت وسائل إعلام أميركية، وذلك بعد يوم على كشف واشنطن عن القرصنة.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين، لم تسمهم، قولهم إن الوزارة المكلفة حماية البلاد من هجمات إلكترونية وغيرها، أضيفت إلى قائمة متزايدة من الأهداف، من بينها وزارتا الخزانة والتجارة.

ولم يؤكد بيان لوزارة الأمن الداخلي التقرير مكتفياً بالقول إنه «على علم بخروق إلكترونية في أنحاء الحكومة الفدرالية، ونعمل عن كثب مع شركائنا في القطاعين الخاص والعام بشأن الرد الفدرالي».

والأحد، قالت «وكالة أمن الإنترنت والبنى التحتية» التابعة لوزارة الأمن الداخلي إنها طلبت من الوكالات الفدرالية أن تمتنع فوراً عن استخدام منتجات إحدى شركات تكنولوجيا الاتصالات في أعقاب تقارير عن قيام قراصنة باستخدام تحديث جديد للولوج إلى اتصالات داخلية.

وقال براندون ويلز مدير الوكالة بالإنابة «نحض جميع شركائنا - في القطاعين العام والخاص - على تقييم تعرضهم لهذا الخرق وعلى ضمان أمن شبكاتهم».