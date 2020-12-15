إيطاليا: 846 وفاة و14844 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 846 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء.

كما سجلت الوزارة 14844 إصابة جديدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

تمثل هذه الأرقام المسجلة اليوم زيادة كبيرة مقارنة بتلك المسجلة أمس الاثنين والتي بلغت 491 وفاة و12030 إصابة.

وأجرت إيطاليا 162880 فحصا للكشف عن فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من 103584 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 65857 وفاة بالفيروس منذ ظهوره في فبراير الماضي، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا، وخامس أعلى حصيلة على مستوى العالم.

كما بلغت الإصابات مليوناً و871 ألف حالة حتى الآن.

ويستمر تسجيل وفيات وإصابات مرتفعة في إيطاليا رغم الإجراءات التقييدية التي تخضع لها البلاد من أجل لجم الموجة الثانية من تفشي الفيروس.