زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقر بفوز بايدن ويهنئه

اعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، اليوم الثلاثاء، بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس دونالد ترامب.

وقال ماكونيل، في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ، إن "المجمع الانتخابي قال كلمته وأود تالياً اليوم تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن"، علماً بأن ترامب لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته متحدثاً عن عمليات تزوير كبيرة.

وأضاف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أن "الناخبين الكبار اجتمعوا بالأمس في الولايات الخمسين، ما يعني أنه اعتبارا من هذا الصباح لدى بلادنا رسميا رئيس منتخب ونائبة رئيس منتخبة".

وتابع ماكونيل "أمل عدد كبير منا أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى نتيجة مغايرة، لكن لنظامنا الحكومي آليات لتحديد هوية من سيتولى منصبه في 20 يناير".

وأشاد ماكونيل ببايدن، السناتور عن ديلاوير لفترة طويلة، "الذي كرس نفسه للخدمة العامة طوال أعوام طويلة"، وكذلك بنائبته كامالا هاريس التي كانت بدورها عضوا في مجلس الشيوخ.

وقال أيضا "بعيدا من خلافاتنا، في إمكان جميع الأميركيين أن يفخروا بانه بات لأمتنا نائبة رئيس منتخبة للمرة الأولى".

وهذه أول مرة يعترف فيها ماكونيل بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر الماضي.

كانت جميع الولايات صادقت على فوز بايدن الذي حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب، في حين أن المطلوب للوصول إلى البيت الأبيض 270 صوتاً.

يقوم نظام المجمع الانتخابي بتوزيع 538 صوتاً على الولايات بناء على حجم السكان. والفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أكثر من 270 صوتاً انتخابياً.

وستكون الخطوة التالية في الكونجرس في السادس من يناير المقبل، عندما يصادق المشرعون على تصويت المجمع الانتخابي.

ومن المقرر أن يؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين في 20 يناير. وحتى الآن لم يعرض ترامب الاجتماع مع بايدن، لكن إدارته بدأت تعمل مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب.