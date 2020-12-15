فرنسا تخفف بعض القيود لاحتواء فيروس كورونا



قررت فرنسا، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، تخفيف بعض القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ويُسمح للمواطنين الآن الخروج من منازلهم لأي سبب، بدلاً من أغراض معينة، مثلما كان الحال خلال أحدث إغلاق جرى فرضه في البلاد منذ نهاية أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من فرض حظر تجوال جزئي ليلاً، يمكن للمواطنين الخروج لأغراض معينة من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباح، وعليهم ملء استمارة بذلك على شبكة الإنترنت.

وتشمل هذه الأغراض من أجل العمل أو رعاية الأطفال أو لحالة طوارئ طبية، بالإضافة إلى الخروج لتمشية الحيوانات الأليفة.

ويشار إلى أنه من غير المسموح ممارسة الرياضة في الخارج أو التمشية.

وبالنسبة للكثيرين، لا يمثل هذا التخفيف اختلافاً كبيراً، حيث إنه لم يتم تطبيق إجراءات الإغلاق بصرامة.

وكان من المقرر إعادة فتح دور السينما والمسارح والمتاحف هذا الأسبوع، ولكن تم إرجاء الموعد حتى انخفاض أعداد حالات الإصابة بالفيروس، ومن المتوقع أن تستأنف نشاطها في السابع من يناير المقبل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سوف يتم إعادة فتح المطاعم في 20 يناير المقبل، ولكن رئيس الوزراء كاستيكس قال، اليوم، إن هذا ليس موعداً ثابتاً، مضيفاً:«سوف يعتمد الأمر على كيفية تعاملنا مع فترة الأعياد».



