روسيا تسجل 26689 إصابة جديدة و577 وفاة بكورونا

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء تسجيل 26689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 5418 حالة في موسكو، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى ملونين و707945.

وقالت السلطات إن 577 توفوا بالمرض الليلة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في روسيا إلى 47968 وفاة.