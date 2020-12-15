مقتل نائب حاكم العاصمة الأفغانية كابول في انفجار إرهابي

قال مسؤولون أمنيون إن انفجارا وقع بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء مما أودى بحياة نائب حاكم المدينة.

وأوضح المسؤولون أن الانفجار ناجم عن قنبلة ثبتها مهاجمون مجهولون في سيارة محبوب الله محبي نائب الحاكم الذي كان يتنقل بصحبة حراس الأمن التابعين له وقت التفجير.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

كان أحد ممثلي الادعاء بالحكومة الأفغانية قد لقي حتفه الأسبوع الماضي في شرق كابول بينما كان في طريقه إلى عمله.